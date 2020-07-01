Рух готовий фінансово допомогти львівським Карпатам

Галичани не залишать братів в скрутному становищі

Джерело - ФК Рух.

Львівський Рух готовий фінансово допомогти Карпатам, які можуть достроково завершити чемпіонат УПЛ в зв'язку з відсутністю фінансування з боку одного з власників.

Про це повідомляє прес-служба Руху.

"Ми, футбольний клуб Рух, свято переконані, що у скрутну хвилину кожен українець має бути готовий підставити плече ближньому. Галичани не залишають у скруті брата, який потребує допомоги. Карпати, клуб з багатими традиціями, просто не має права безславно завершити своє існування. Президент Руху Григорій Козловський як палкий вболівальник львівського футболу, людина, яка свято шанує футбольні та українські традиції, готовий в черговий раз протягнути руку допомоги "зелено-білим". Григорій Козловський готовий покрити усі витрати Карпат на виїзні матчі, що залишилось зіграти у цьому сезоні. Якщо керівництво "левів" готове прийняти фінансову допомогу, просимо звернутись до нашого клубу й надати банківські реквізити", - йдеться в заяві Руху.

Нагадаємо, в 2018 році президент Руху Григорій Козловський поставив крапку в суперечці Карпат і Володимира Гудими через заборгованість в розмірі 74 тисяч доларів.