Новий власник Карпат Олег Смалійчук готовий підвищити ставки і тепер дає 600 тисяч гривень клубу Першої ліги за перемогу над Рухом.

Про це заявив сам менеджер.

"У цьому сезоні УПЛ ні Карпатам, ні Руху не світить. Зустрітися з Винниками в Першій лізі - безцінно. Тому ставки ростуть: 600 тисяч за перемогу над Рухом.

P.S. І 20 тисяч гривень Міші [Кополовцю] на новий диктофон", - заявив Смалійчук.