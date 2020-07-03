Джерело - Tribuna.com.
Новий власник Карпат Олег Смалійчук готовий підвищити ставки і тепер дає 600 тисяч гривень клубу Першої ліги за перемогу над Рухом.
Про це заявив сам менеджер.
"У цьому сезоні УПЛ ні Карпатам, ні Руху не світить. Зустрітися з Винниками в Першій лізі - безцінно. Тому ставки ростуть: 600 тисяч за перемогу над Рухом.
P.S. І 20 тисяч гривень Міші [Кополовцю] на новий диктофон", - заявив Смалійчук.
Раніше, керівництво Карпат висловило готовність заплатити 500 тисяч гривень кожному клубу Першої ліги, який обіграє Рух.
Нагадаємо, президент Руху Григорій Козловський запропонував оплатити Карпатам виїзні матчі до кінця сезону.