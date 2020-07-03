 Смалійчук вже за перемогу над Рухом пропонує 600 тисяч гривень | Футбол | Champion.com.ua
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Смалійчук вже за перемогу над Рухом пропонує 600 тисяч гривень

Сьогодні 21:55 637 2
Новий власник Карпат дуже не хоче бачити Рух в УПЛ
Смалійчук вже за перемогу над Рухом пропонує 600 тисяч гривень
#Смалійчук, #Карпати

Джерело - Tribuna.com.

Новий власник Карпат Олег Смалійчук готовий підвищити ставки і тепер дає 600 тисяч гривень клубу Першої ліги за перемогу над Рухом.

Про це заявив сам менеджер.

"У цьому сезоні УПЛ ні Карпатам, ні Руху не світить. Зустрітися з Винниками в Першій лізі - безцінно. Тому ставки ростуть: 600 тисяч за перемогу над Рухом.

P.S. І 20 тисяч гривень Міші [Кополовцю] на новий диктофон", - заявив Смалійчук.

Раніше,  керівництво Карпат висловило готовність заплатити 500 тисяч гривень кожному клубу Першої ліги, який обіграє Рух.

Нагадаємо, президент Руху Григорій Козловський запропонував оплатити Карпатам виїзні матчі до кінця сезону. 

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