Грозний: У матчі з Шахтарем ми побачимо інше Динамо

В'ячеслав Грозний прокоментував гру Динамо

Динамо після поразки від Десни необхідно грати на максимумі у решті своїх матчів в УПЛ.

Про це розповів заслужений тренер України В'ячеслав Грозний.

"Я до матчу з Десною вважав, що Динамо має більше підстав виграти срібло, і навіть не дивлячись на поразку, залишився при своїй думці. Велику роль у невдачі динамівців зіграли проблеми в обороні. У захисній лінії не вистачало Бурди, Попова і Миколенко. Олексію Михайличенку довелося багато чого змінювати - переводити з опорної зони в центр оборони Кадірі, а Караваєва переставити з флангу на фланг. Їм було некомфортно, що і позначилося на грі.

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Заміни тренерський штаб зробив грамотні. Динамо після перерви стало грати вище - дуже агресивно і якісно. Добре діяли на чужій половині Циганков і Де Пена, дуже допоміг Динамо вихід в опорну зону Сидорчука. Після того як рахунок став 2:2, Динамо було ближче до перемоги, але пропущений в самому кінці зустрічі м'яч все перекреслив. І все-таки, я впевнений, що вже в наступному турі, в поєдинку з Шахтарем, ми побачимо інше Динамо - агресивне, наполегливе, результативне. Просто тепер "біло-синім доведеться грати по максимуму в кожному з решти матчів", - відзначив Грозний.

Раніше, Десна здобула неймовірну перемогу над Динамо у 28 турі УПЛ.