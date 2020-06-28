Михайличенко: У суддівській кімнаті було радості не менше, ніж у роздягальні Десни

Тренерський штаб Динамо знав, що Десна буде захищатися великим числом гравців та розраховувати на контратаки.

Про це заявив головний тренер Динамо Олексій Михайличенко.

"Перший тайм вийшов дуже поганим. Було дуже багато втрат, дуже багато програли єдиноборств. Найголовніше - ми перестали грати в те, що хотіли. Було дуже багато довгих передач.

Так, у нас відбулися зміни в складі. Не зміг з перших хвилин вийти Сидорчук, який пропустив близько тижня, якщо не більше. Отримав травму Миколенко, Попов. Напевно, це в якійсь мірі відіграло свою роль. Вважаю, цього не повинно було бути. Хто б не виходив - вони повинні виконувати те, що заплановано.

Другий тайм був зовсім іншим. Знали, що Десна буде захищатися великим числом гравців, буде розраховувати на контратаки. Все так і було. У Десни було кілька непоганих можливостей для контргри.

На жаль, ми навіть зрівнявши рахунок, не змогли утримати цей результат. Для такої гри пропускати два голи після стандартів - дуже і дуже багато. Може, мені здалося, але хлопці кажуть, що була гра рукою перед призначенням кутового. Але це справа суддів.

По суддях нічого не хочу говорити. Просто трохи не зрозумів: проходив повз суддівську роздягальню після матчу, там радості і овацій було не менше, ніж в роздягальні Десни. Ось для мене це питання", - розповів Михайличенко.