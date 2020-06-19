Захисник Зорі Олександр Тимчик назвав сильну сторону гравця Шахтаря Ісмаїлі.

Про це розповів сам футболіст луганського клубу.

"Ви говорили, що найсильніший крайній захисник в українському чемпіонаті - Ісмаїлі, а зв'язка Ісмаїлі - Тайсон просто убивча. Назвіть хоча б одну пару в світі сильніше на фланзі, ніж зв'язка Ісмаїлі - Тайсон? Тільки Альба - Мессі. Куди б після флангового проходу нпе рострілив Альба, Мессі виявиться в потрібній точці. Космічна взаємодія. Мессі практично завжди забиває з передач Альби.

Але потрібно віддати належне парі Ісмаїлі - Тайсон. Я в принципі не зможу назвати слабкі місця в грі Ісмаїлі. Ідеальний захисник. Він однаково ефективний як в грі на оборону, так і в атаці. Бажаю йому якнайшвидшого одужання, - сказав Тимчик.