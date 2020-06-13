У Шахтарі підтвердили травму Ісмаїлі: Захисник вибув на шість місяців

Джерело - shakhtar.com.
Захисник Ісмаїлі отримав травму коліна на тренуванні Шахтаря.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
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У футболіста діагностовано ушкодження передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба. Найближчим часом на Ісмаїлі чекає операція. На відновлення йому знадобиться до шести місяців.
У сезоні-2019/20 в рамках УПЛ бразилець провів 21 гру, де забив 2 голи і віддав 5 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що перенесено матч Колос - Шахтар.