 Перенесено матч Колос - Шахтар | Футбол | Champion.com.ua
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Перенесено матч Колос - Шахтар

Сьогодні 13:33 1102 0
Гірники всі матчі переносять на НСК Олімпійський
Перенесено матч Колос - Шахтар
#Шахтар, #Колос

Джерело - ФК Шахтар.

Матч 26-го туру чемпіонату України Колос - Шахтар відбудеться у Києві на НСК Олімпійський.

Про це повідомляє прес-служба гірників.

Після рестарту сезону Шахтар вирішив домовлятися з суперниками, щоб всі матчі проходили саме на цій арені. Раніше на стадіоні були зіграні поєдинки проти Динамо і Десни.

Шахтар упевнено лідирує в УПЛ і знаходиться в двох перемогах від титулу.

Матч відбудеться 14 червня. Початок о 17:00. Зустріч буде без глядачів.

Раніше, призначено офіційних осіб на матчі 26-го туру Прем’єр-ліги.

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