Перенесено матч Колос - Шахтар

Джерело - ФК Шахтар.
Матч 26-го туру чемпіонату України Колос - Шахтар відбудеться у Києві на НСК Олімпійський.
Про це повідомляє прес-служба гірників.
Після рестарту сезону Шахтар вирішив домовлятися з суперниками, щоб всі матчі проходили саме на цій арені. Раніше на стадіоні були зіграні поєдинки проти Динамо і Десни.
Шахтар упевнено лідирує в УПЛ і знаходиться в двох перемогах від титулу.
Матч відбудеться 14 червня. Початок о 17:00. Зустріч буде без глядачів.
Раніше, призначено офіційних осіб на матчі 26-го туру Прем’єр-ліги.