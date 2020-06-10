Перенесено матч Колос - Шахтар

Гірники всі матчі переносять на НСК Олімпійський

Джерело - ФК Шахтар.

Матч 26-го туру чемпіонату України Колос - Шахтар відбудеться у Києві на НСК Олімпійський.

Про це повідомляє прес-служба гірників.

Після рестарту сезону Шахтар вирішив домовлятися з суперниками, щоб всі матчі проходили саме на цій арені. Раніше на стадіоні були зіграні поєдинки проти Динамо і Десни.

Шахтар упевнено лідирує в УПЛ і знаходиться в двох перемогах від титулу.

Матч відбудеться 14 червня. Початок о 17:00. Зустріч буде без глядачів.

Раніше, призначено офіційних осіб на матчі 26-го туру Прем’єр-ліги.