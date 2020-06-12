Ісмаїлі може пропустити кінцівку сезону через травму

Джерело - football.ua.
У четвер, 11 червня, Ісмаїлі отримав травму коліна на тренуванні Шахтаря.
Про це повідомляє Football.ua.
Найближчим часом бразилець пройде медичний огляд, який виявить ступінь серйозності пошкодження.
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Наразі виникають найгірші припущення, що більше Ісмаїлі в поточному сезоні не зіграє, а також пропустить старт наступного. За попередньою інформацією, Ісмаїлі порвав хрестоподібні зв'язки коліна і пропустить мінімум шість місяців.
У сезоні-2019/20 в рамках УПЛ бразилець провів 21 гру, де забив 2 голи і віддав 5 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що перенесено матч Колос - Шахтар.