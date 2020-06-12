 Ісмаїлі може пропустити кінцівку сезону через травму | Футбол | Champion.com.ua
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Ісмаїлі може пропустити кінцівку сезону через травму

Сьогодні 21:15 528 0
У 30-річного футболіста проблема з коліном.
Ісмаїлі може пропустити кінцівку сезону через травму
#Ісмаїлі, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - football.ua.

У четвер, 11 червня, Ісмаїлі отримав травму коліна на тренуванні Шахтаря.

Про це повідомляє Football.ua.

Найближчим часом бразилець пройде медичний огляд, який виявить ступінь серйозності пошкодження.

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Наразі виникають найгірші припущення, що більше Ісмаїлі в поточному сезоні не зіграє, а також пропустить старт наступного. За попередньою інформацією, Ісмаїлі порвав хрестоподібні зв'язки коліна і пропустить мінімум шість місяців.

У сезоні-2019/20 в рамках УПЛ бразилець провів 21 гру, де забив 2 голи і віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що перенесено матч Колос - Шахтар.

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