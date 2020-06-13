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Франков: Рух телефонує клубам, щоб зібрати голоси за відставку Макарова

Сьогодні 13:15 315 0
Рух звернувся до ПФЛ з висловлюванням недовіри президенту організації Сергію Макарову
Франков: Рух телефонує клубам, щоб зібрати голоси за відставку Макарова
#Рух, #Макаров, #ПФЛ

Джерело - телеграм Артема Франкова.

Рух обламався з поновленням чемпіонату, яке було абсолютно не в його інтересах, і не може пробачити цього Макарову

Про це розповів журналіст Артем Франков у своєму Telegram.

"Представник Руху прямо на конференції ПФЛ збирав підписи за вотум недовіри президенту організації Сергію Макарову. Просто так, ніяких альтернативних кандидатур вони не оприлюднили. Виглядало огидно, хоча в образ потрапляли. Завершилося провалом: підписів не вистачило", - зазначив Франков.

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"Є варіант: той самий, який передбачали багато хто. Ця версія свідчить, що насправді Рух жорстоко обламався з поновленням чемпіонату, яке було абсолютно не в його інтересах, і не може пробачити цього Макарову. Не на Павелка ж злобу зганяти, для цього руки занадто короткі".

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Зараз скинувший зворушливу маску і випустивший ікла Рух продовжує телефонуваити клубам першої та другої ліг, щоб дозбирати голоси проти Макарова. Переконувати вони вміють, бабла незлічити - перспективи є", - підсумував журналіст.

Нагадаємо, на конференції ПФЛ визначили формат вильоту та обміну між лігами.

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