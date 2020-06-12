Виконком УАФ затвердив рішення щодо відновлення сезону Першої ліги

Завершити чемпіонат планують 11 серпня

Джерело - УАФ.

Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) затвердив прийняті раніше на позачерговій конференції ПФЛ рішення.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Сезон Першої ліги офіційно відновиться 24 червня і завершиться 11 серпня.

У поточному проєкті календаря Першої ліги командам відведено час щонайменше до 14 червня на підготовчий період, а фактично цей період для більшості клубів складе до 21 червня.

Крім цього, на Виконкомі УАФ підтвердили рішення про дострокове завершення сезону у Другій лізі, а також про те, що посіли 15-16 місця клуби Першої ліги зіграють у плей-офф з третіми командами груп А і Б другої ліги. Перші два місця кожної групи вийшли в Першу лігу.

Нагадаємо, на другому Раді ліг клуби проголосували за догравання повноцінного сезону у Першій лізі, але рішення не зміг затвердити виконком УАФ, направивши справу на розгляд Позачерговий конференції ПФЛ, яка вчора прийняла відповідне рішення.

Лідирує в турнірній таблиці Першої ліги львівський Рух, на другому місці - Волинь, третя сходинка у Миная.