Президент ПФЛ Сергій Макаров готовий залишити свою посаду у будь-який момент.

Про це розповів сам президент ліги.

"Питання щодо моєї відставки піднімалось і сьогодні. Говорили про недовіру, збирали підписи. Я за крісло не тримаюся, але ми повинні були виконати завдання і вирішити питання. А пізніше буде чергова конференція, де я надам свій звіт, де клуби зможуть дати мені оцінку. Якщо більшість проголосує за мою відставку, то я встану і піду", - розповів Макаров.