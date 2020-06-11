На конференції ПФЛ визначили формат вильоту та обміну між лігами

Плей-оф між Першою та Другою лігою збережеться

На позачерговій конференції ПФЛ визначили питання обміну клубами між Першою та Другою лігами.

Про це повідомляє пресслужба Металіст 1925.

Варіантів розглядалося багато: і з вильотом, і без нього, і з плей-оф, і без плей-оф. Меседж деяких учасників полягає у тому, що клуби Першої ліги будуть грати повноцінний чемпіонат, а Другої – лише грати товариські матчі та готуватися до плей-оф.

Президент УАФ Андрій Павелко висловився за плей-оф між 15-ю, 16-ю командами Першої ліги та двома 3-ми клубами Другої ліги. За його словами, це досить м'яке рішення. Команди проголосували саме за цей варіант.

Обмін між Першою та УПЛ – згідно з Регламентом (одна вилітає, три піднімаються). З Другої ліги ніхто не вилітає. Результати загального голосування: за – 21, проти – 4, утрималися – 3.

Щодо календаря змагань в Першій лізі, матчі будуть проходити переважно на п'ятий день. Плей-оф зміщується на кінець серпня. Початок Першої ліги – 23 червня (за – 17, проти – 0, утрималися – 2).

Нагадаємо, клуби Першої ліги вирішили дограти чемпіонат.