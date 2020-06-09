Луческу і Григорчук є серед кандидатів на посаду тренера Динамо

Таку думку висловив ведучий Профутболу Ігор Циганик

Джерело - Циганик LIVE.

Юрій Сьомін можливий кандидат на роль головного тренера київського Динамо.

Таку думку висловив ведучий Профутболу Ігор Циганик.

"Михайличенко буде працювати до кінця сезону в будь-якому випадку. Перед Михайличенком стоїть завдання - потрапити в ЛЧ. Були домовленості перед приходом Михайличенка, що він повинен довести команду до єврокубків, до Ліги чемпіонів і спробувати виграти путівку в груповий етап ЛЧ", - розповів Циганик.

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"Зараз я гарантую, що ніяких переговорів ні з одним тренером не було у президента Динамо. Чи є кандидатури? Напевно, є. Називаються різні прізвища, наприклад, Сьомін. Може, Сьомін і є серед кандидатів, які можуть колись очолити Динамо".

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"Не виключаю, що Луческу є серед кандидатів на посаду головного тренера. І Григорчук, напевно, є. Але зараз головний тренер - Олексій Михайличенко, який робить свою роботу", - підсумував журналіст.

Раніше Динамо розгромило Олександрію.