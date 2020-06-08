Динамо планує повернути чотирьох гравців з оренди

Динамо планує повернути після закінчення сезону усіх гравців, які проявили себе в оренді.

Про це розповів ведучий Профутбол Ігор Циганик.

"Динамо планує повернути всіх орендованих футболістів, які непогано проявляють себе в інших клубах. Ті, хто був під основою, близький до основи і проявили себе в інших клубах, все приїдуть в Динамо, готуватимуться і, напевно, почнуть наступний сезон в київському клубі.

В першу чергу це стосується Тимчика, Лєднєва, Булеци і Супряги. Цю четвірку повернуть в Динамо, їх контракти належать київському клубу", - сказав Циганик.