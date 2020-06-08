Турецький тренер надав свій проєкт розвитку Динамо

Турецький тренер Ерол Булут хоче стати новим тренером київського Динамо.

Про це повідомляє Fotospor.

Керівництво киян цікавилось наставником і той не проти тренувати в Україні. Більш того, через агента Вадима Шаблія, Булут надав свій проєкт розвитку Динамо.

Наразі Булут тренує Аланіяспор, який йде 6-м в чемпіонаті Туреччини.

Крім Булута Динамо розглядає повернення Сергія Реброва і, за версією видання, він є головним фаворитом на зміну Олексія Михайличенка.

Раніше, у Динамо спростували інтерес до турецького тренера.