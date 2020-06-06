Джерело - Чемпіон.
Переважною більшістю голосів завтрашнє засідання ПФЛ поставить хрест на дограванні Першої Ліги.
Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.
"Як видається мені, радість від учорашнього рішення клубів ПФЛ дуже завчасна. Спілкуючись з членами Виконкому УАФ, розумію, що переважною більшістю голосів завтрашнє засідання поставить хрест на дограванні Першої Ліги. Що це означатиме? Рух, Волинь і Минай прямують до Прем‘єр-Ліги", - написав Бурбас.
Як видається мені, радість від учорашнього рішення клубів ПФЛ дуже завчасна. Спілкуючись з членами Виконкому УАФ, розумію, що переважною більшістю голосів завтрашнє засідання поставить хрест на дограванні Першої Ліги. Що це означатиме? Рух, Волинь і Минай прямують до Прем‘єр-Ліги— Igor Burbas (@iburbas) June 6, 2020
Нагадаємо, в ПФЛ назвали клуби, які ризикують не дограти сезон Першої ліги.
Також, вісім клубів Першої ліги просять не відновлювати чемпіонат.