Завтрашнє засідання ПФЛ поставить хрест на дограванні Першої Ліги

Джерело - Чемпіон.

Переважною більшістю голосів завтрашнє засідання ПФЛ поставить хрест на дограванні Першої Ліги.

Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.

"Як видається мені, радість від учорашнього рішення клубів ПФЛ дуже завчасна. Спілкуючись з членами Виконкому УАФ, розумію, що переважною більшістю голосів завтрашнє засідання поставить хрест на дограванні Першої Ліги. Що це означатиме? Рух, Волинь і Минай прямують до Прем‘єр-Ліги", - написав Бурбас.

Як видається мені, радість від учорашнього рішення клубів ПФЛ дуже завчасна. Спілкуючись з членами Виконкому УАФ, розумію, що переважною більшістю голосів завтрашнє засідання поставить хрест на дограванні Першої Ліги. Що це означатиме? Рух, Волинь і Минай прямують до Прем‘єр-Ліги — Igor Burbas (@iburbas) June 6, 2020

Нагадаємо, в ПФЛ назвали клуби, які ризикують не дограти сезон Першої ліги.

Також, вісім клубів Першої ліги просять не відновлювати чемпіонат.