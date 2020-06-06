В ПФЛ назвали клуби, які ризикують не дограти сезон Першої ліги

Сергій Макаров прокоментував рішення клубів Першої ліги про відновлення сезону.

Деякі клуби Першої ліги можуть не відновити участь у поточному сезоні.

Про це розповів президент ПФЛ Сергій Макаров.

"Переміг здоровий глузд. Переміг спортивний принцип. Перемогло бажання клубів грати у футбол. За нашою інформацією, не тренуються всього дві команди: Миколаїв і Авангард. При цьому, тренер останніх абсолютно впевнено запевнив нас, що за два тижні зможе підготувати колектив. Тому, якщо керівництво клубу змінить свою точку зору, вони зможуть надолужити і взяти участь.

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Можливо, до групи ризику варто віднести Кремінь. Директор клубу говорив, що у них є певні проблеми. Цілком можливо, не стартують вони. Але, в будь-якому випадку, це будуть лічені клуби. За нашими оцінками, не більше чотирьох. Можливо, навіть менше", - сказав Макаров.

Нагадаємо, на Раді ліг ПФЛ представники клубів Першої ліги проголосували за рішення продовжити чемпіонат у звичному форматі.