Решта клубів проігнорували зібрання

Джерело - Sportarena.

На Рада ліг ПФЛ, який зараз проходить на стадіоні Оболонь-Арена, прибули 10 представників клубів Першої ліги і три клуби - Другої ліги.

Про це повідомляє Sportarena.

Решта клубів Першої та Другої ліг проігнорували зустріч.

Порядок денний цього засідання Ради ліг - попереднє рішення Ради від 25 травня про ситуацію з чемпіонатом в Першій лізі.

Нагадаємо, що на попередньому Раді ліг ПФЛ клуби проголосували за те, що чемпіонат Першої ліги не буде дограний в повному вигляді за регламентом.

Шість клубів Першої ліги проголосували за догравання чемпіонату з регламентом в повному вигляді, вісім клубів проголосували проти, один клуб утримався.

Також на попередньому Раді ліг ПФЛ прийнято рішення достроково завершити чемпіонат у Другій лізі.

Раніше, вісім клубів Першої ліги просять не відновлювати чемпіонат.