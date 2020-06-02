У Карпатах підтвердили спалах коронавірусу: Команда пішла на карантин

Футболісти Карпат два тижні проведуть на карантині

У Карпатах констатувати спалах на COVID-19 за результатами повторних ПЛР-тестувань команди, обслуговуючого персоналу та працівників клубу.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

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"Сьогодні з лабораторії було отримано трохи менше половини позитивних результатів на наявність вірусу в карпатівців (загалом тестування пройшли 65 осіб). Усі інфіковані ознайомлені із результатами та перебувають в ізоляції під контролем медиків", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку із цим у клубі впровадили двотижневий карантин. Львівський клуб просить УПЛ і УАФ продовжувати нинішній сезон.

Нагадаємо, УПЛ не має претензій до Карпат щодо ситуації з коронавірусом.

Раніше, у Карпатах заперечили, що підписали контракт з лабораторією, яка не була ліцензована.