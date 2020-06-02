У Карпатах 13 нових випадків коронавірусу

Джерело - Чемпіон.
У Карпатах результати тестів виявили коронавірус у 13 осіб.
Про це повідомляє ТаТоТаке у Telegram.
"Можемо підтвердити інформацію щодо 13 нових виявлених випадків коронавірусу в Карпатах, 7 з яких - футболісти!", - йдеться у повідомленні.
Також відзначається, що Карпати отримали лише частину результатів тестів, тож хворих може бути ще більше.
Нагадаємо, УПЛ не має претензій до Карпат щодо ситуації з коронавірусом.
Раніше, у Карпатах заперечили, що підписали контракт з лабораторією, яка не була ліцензована.