У Карпатах 13 нових випадків коронавірусу

Стали відомі результати тестів на коронавірус у Карпатах

Джерело - Чемпіон.

У Карпатах результати тестів виявили коронавірус у 13 осіб.

Про це повідомляє ТаТоТаке у Telegram.

"Можемо підтвердити інформацію щодо 13 нових виявлених випадків коронавірусу в Карпатах, 7 з яких - футболісти!", - йдеться у повідомленні.

Також відзначається, що Карпати отримали лише частину результатів тестів, тож хворих може бути ще більше.

Нагадаємо, УПЛ не має претензій до Карпат щодо ситуації з коронавірусом.

Раніше, у Карпатах заперечили, що підписали контракт з лабораторією, яка не була ліцензована.