Карпати проводили тести на COVID-19 в неакредитованій лабораторії

У львів'ян можуть бути серйозні проблеми

Тести на коронавірус, який виявили у трьох гравців львівських Карпат і персоналу клубу, проводилися в неакредитованій лабораторії.

Про це повідомляє Футбол 24.

Це означає, що рішення про скасування матчу 24-го туру УПЛ Карпати - Маріуполь могло бути прийнято на підставі неофіційних даних.

Раніше повідомлялося, що Дирекція УПЛ буде приймати рішення про долю матчу після того, як будуть відомі результати повторного тестування.

Нагадаємо, напередодні кілька гравців зелено-білих здали позитивний тест на коронавірус, після чого Карпати пішли на самоізоляцію.