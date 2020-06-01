 УПЛ не має претензій до Карпат щодо коронавірусу: Клуб все зробив правильно | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ не має претензій до Карпат щодо ситуації з коронавірусом

Вчора 23:39 577 0
У багатьох виникли питання як до термінів тестів, так і до лабораторії, де клуб проводив тестування.
УПЛ не має претензій до Карпат щодо ситуації з коронавірусом
#Карпати, #УПЛ

Джерело - ФК Карпати.

Карпати зробили все чітко і правильно щодо ситуації з коронавірусом і УПЛ немає претензій до львівського клубу.

Про це заявив виконавчий директор ліги Євген Дикий.

"Жодних зауважень чи додаткових рекомендацій з мого боку немає, оскільки, як на мене, Карпати зробили все чітко і правильно. Усі норми та вимоги Карпатами було дотримано - як тільки стало відомо про факт позитивних результатів тестів, львівський клуб повідомив усі необхідні відомства та органи", - сказав Дикий.

Карпати заперечують, що підписали контракт з лабораторією, яка не була ліцензована.

Матч Карпати - Маріуполь, який повинен був відбутися в неділю, був скасований, оскільки у трьох гравців львівської команди виявили коронавірус.

У понеділок гравці ще раз зробили тести, а УПЛ і УАФ скоро повинні прийняти рішення по матчу проти Маріуполя.

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