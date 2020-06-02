Євген Дикий прокоментував ситуацію у Карпатах

Через спалах коронавірусу у Карпатах матчі команди в УПЛ під питанням.

Про це розповів виконавчий директор української Прем'єр-ліги Євген Дикий.

"Чекаємо від Карпат офіційного підтвердження. Поки є інформація, що у них збільшилася кількість інфікованих. Будемо з клубами та УАФ розробляти план, як діяти далі. Футболісти мають піти на двотижневу ізоляцію.

Важливо: У Карпатах 13 нових випадків коронавірусу

Нині план виглядає так - найближчий матч з Ворсклою на 99 відсотків не відбудеться. А далі все гравці з негативними результатами закриваються на базі. Додатково викликають футболістів молодіжного складу, проводять тестування. Якщо у них тести негативні, то таким складом Карпати дограватимуть чемпіонат", - сказав Дикий.

Матч 25-го туру УПЛ Ворскла – Карпати був запланований на 7 червня.

Нагадаємо, УПЛ не має претензій до Карпат щодо ситуації з коронавірусом.

Раніше, у Карпатах заперечили, що підписали контракт з лабораторією, яка не була ліцензована.