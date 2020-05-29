Шахтар - Динамо: історія протистоянь

Джерело - Чемпіон.

31 травня, у 24 турі української Прем'єр-ліги Шахтар на НСК Олімпійському в Києві прийматиме київське Динамо.

Перед найпринциповішим матчем вітчизняного футболу згадуємо історію зустрічей команд.

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Загалом команди зіграли між собою 94 гри (включно з радянськими часами).

35 перемог у Шахтаря, 33 - в Динамо. 26 разів команди зіграли внічию. Різниця м'ячів +7 на користь гірників. Якщо говорити виключно про чемпіонати України, то тут невеличка перевага на боці киян - 24 перемоги проти 22, при 17 нічиїх. Різниця м'ячів +5 на боці киян.

Найбільші перемоги один над одним команди здобули з рахунком 3:0. При цьому, гірники раз перемагали Динамо з таким рахунком, у свою чергу, динамівці - тричі.

Найрезультативніший матч - 4:3. З таким раунком Шахтар переміг Динамо в сезоні 2016/17 на Олімпійському.

Найрезультативніша нічия - 2:2

Нагадаємо, Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу. Також на нашому сайті пряма трансляція матчу Шахтар - Динамо.