Шахтар Донецьк - Динамо Київ: онлайн

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Шахтар (Донецьк) – Динамо (Київ)

Чемпіонат України. Прем'єр-ліга. 24-й тур

31 травня, 17:00

Шахтар - Динамо Київ: пряма трансляція матчу 24 туру УПЛ

Шахтар прийматиме Динамо в 24 турі української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться 31 травня, о 17:00 на НСК Олімпійському в Києві.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію центрально поєдиннку 24 туру. Початок о 16:45.

Нагадаємо, матч відбудеться без глядачів через карантинні заходи. Анонс і прогноз матчу - ТУТ.

Після 23 турів Шахтар очолює турнірну таблицю чемпіонату в Прем'єр-лізі, маючи 50 очок. Динамівці на 3 сходинці з 46 балами.