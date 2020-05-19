Інгулець вимагає в ПФЛ змін у турнірній таблиці

Інгулець звинуватив ПФЛ у маніпуляціях

Інгулець вимагає в ПФЛ пояснень щодо свого турнірного становища у Першій лізі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Цими днями одразу на ряді спортивних інтернет-ресурсів з’явилася інформація про начебто відповідь ПФЛ щодо порядку визначення місць в турнірній таблиці серед команд, які в ході змагань набрали однакову кількість очок. Зокрема, про право претендувати на третє місце, яке дає змогу одній з таких команд претендувати на підвищення в класі.

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Однак чомусь, за винятком допису в соціальних мережах, на офіційному сайті ПФЛ таке роз’яснення відсутнє. Не отримував офіційної відповіді від ПФЛ і футбольний клуб Інгулець, який, в даному випадку, можливо, більше від інших команд зацікавлений в тому, щоб визначення призерів першості стало наслідком чесної спортивної боротьби, а не шляхом закулісних маніпуляцій з положеннями регламенту. Чи не означає це, що офіційної позиції з даного приводу, яка мала б чітко виражене юридичне обґрунтування, ще не сформовано, а зазначені вище інформаційні "вкиди" – це лише спроба маніпулювання громадською думкою та вивчення реакції різних сторін на один з можливих варіантів довільного трактування регламенту?", - йдеться в заяві клубу.

У турнірній таблиці ПФЛ Минай посідає третю сходинку, Інгулець – четверту. За регламентом ПФЛ за рівної кількості очок у таблиці до уваги беруться особисті зустрічі, а потім різниця забитих та пропущених м'ячів. Минай та Інгулець провели лише одну зустріч, де поділили очки (1:1), але у команди з Петрового краща різниця м'ячів.

Нещодавно на сторінці ПФЛ у facebook пояснили, що підрахунок різниці забитих голів відбувається не між всіма учасниками змагань, а лише між 4-ма командами, які мають рівну кількість очок.

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