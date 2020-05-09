Президент Інгульця віддав власний готель на благодійність

Джерело - pfl.ua.
Президент Інгульця Олександр Поворознюк передав місцевій владі готель, який був побудований для гостьових команд, щоб облаштувати там квартири для медиків.
Про це розповів сам президент клубу.
"Усе дуже просто. У нас виникла проблема з лікарнею, адже просто немає гарних, якісних лікарів. А чому немає? Тому що їм просто ніде жити. Ми своєю чергою вже збудували готель для команди суперника, хоч у нас вже й був один з рестораном - з готелями жодних проблем.
Тому я вирішив подарувати триповерховий будинок громаді, де в майбутньому будуть облаштовані чудові квартири для медиків – так буде правильно ", - сказав Поворознюк.
У будівлі планують облаштувати 20-квартирний будинок для проживання медиків.
Раніше, Поворознюк запропонував незвичний варіант визначення володарів путівок в УПЛ.