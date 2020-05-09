Президент Інгульця віддав власний готель на благодійність

Олександр Поворознюк прокоментував допомогу медикам

Президент Інгульця Олександр Поворознюк передав місцевій владі готель, який був побудований для гостьових команд, щоб облаштувати там квартири для медиків.

Про це розповів сам президент клубу.

"Усе дуже просто. У нас виникла проблема з лікарнею, адже просто немає гарних, якісних лікарів. А чому немає? Тому що їм просто ніде жити. Ми своєю чергою вже збудували готель для команди суперника, хоч у нас вже й був один з рестораном - з готелями жодних проблем. Тому я вирішив подарувати триповерховий будинок громаді, де в майбутньому будуть облаштовані чудові квартири для медиків – так буде правильно ", - сказав Поворознюк.

У будівлі планують облаштувати 20-квартирний будинок для проживання медиків.

Раніше, Поворознюк запропонував незвичний варіант визначення володарів путівок в УПЛ.