Інгулець має намір звернутися до Спортивного суду в Лозанні (CAS), якщо переможця і призерів Першої ліги вирішать визначати по нинішньому стану команд у таблиці.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Клуби Першої ліги через більш пізньої дати поновлення сезону виявилися в більш незавидному положенні, ніж команди УПЛ. Проведено витратні зимові збори, підписані новачки, сформульовані завдання, але в один момент все обрушилося.

Інгулець послідовно відстоює позицію: догравання чемпіонату - це єдино справедливий спосіб визначення переможця та призерів поточного сезону Першої ліги.

Все частіше лунають заклики не догравати сезон, визначивши імена трьох володарів путівки в УПЛ за допомогою стану речей в поточній турнірній таблиці. Можливий варіант дострокового завершення сезону стане відвертим плювком в бік тих власників і інвесторів клубів ПФЛ, які вкладають в свої дітища потом і кров'ю зароблені ресурси.

Хочеш миру готуйся до війни. Дотримуєшся плану А, завжди тримай в думці і план Б. Ми не маємо ілюзій щодо того, що світ ідеальний і не знайдуться бажаючі скористатися ситуацією, неординарної у всіх сенсах ситуацією. Передбачаючи і такий розвиток подій, не виключаємо варіант пошуку справедливості в вищих профільних інстанціях, включаючи Спортивний суд у Лозанні", - сказано в заяві.