Сезон у Першій лізі можна завершити серією плей-оф серед команд, які пройшли атестацію на участь в УПЛ.

Про це розповів президент Інгульця Олександр Поворознюк.

"Моя думка: все повинно вирішуватися в чесній спортивній боротьбі. Якщо чемпіонат не можуть завершити всі 16 клубів Першої ліги - питань немає, давайте тоді візьмемо тих, хто проходив атестацію на участь в УПЛ і серед них визначимо володарів трьох путівок. Це буде чесно і справедливо. Це чотири-п'ять ігор, небагато". – розповів Поворознюк.