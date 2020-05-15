Вердер відправив легенду клубу на карантин

У гравці клубу підозра на коронавірус

Неназваний гравець Вердера здав тест на COVID-19 і проведе два тижні в самоізоляції.

Про це повідомляє Bild.

Актуально: Президент УЄФА: Відновлення Бундесліги - величезний крок до повернення оптимізму у життя людей

За інформацією ЗМІ, футболіст на карантині – легендарний форвард Клаудіо Пісарро. Сім'я перуанця на початку тижня здала тести на коронавірус. Позитивним виявився аналіз доньки 41-річного нападника Антонелли. Тест самого Пісарро – негативний. Однак, задля безпеки бременської команди рекордсмен Кубка Німеччини пішов на обсервацію.

Відзначимо, що у понеділок, 18 травня, Вердер зіграє перший після вимушеної паузи проти Баєра.

Нагадаємо, Бундесліга оприлюднила календар матчів решти сезону.