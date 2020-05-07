Президент УЄФА: Відновлення Бундесліги - величезний крок до повернення оптимізму у життя людей

Чеферін прокоментував відновлення змагань у Німеччині

Джерело - УЄФА.

Німеччина подасть всім нам яскравий приклад того, як повернути футбол з усіма його емоціями і непередбачуваністю в наше життя.

Про це заявив президент УЄФА Александр Чеферін.

"Те, що німецька влада погодилася відновити чемпіонат - хороша новина. Це величезний крок до повернення оптимізму в життя людей. Це результат ретельного планування і конструктивного діалогу між футбольною владою та політиками, і я впевнений, що Німеччина подасть всім нам яскравий приклад того, як повернути футбол з усіма його емоціями і непередбачуваністю в наше життя. Бажаю всім, хто пов'язаний з цим, всіляких гараздів!" - зазначив Чеферін.

Раніше було оголошено, що чемпіонат Німеччини буде відновлено 16 травня.

Нагадаємо, всі європейські чемпіонати, крім білоруського, були припинені через пандемію коронавірусу. Чемпіонат Бельгії і Франції були достроково закінчені.