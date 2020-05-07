Президент УЄФА: Відновлення Бундесліги - величезний крок до повернення оптимізму у життя людей

Джерело - УЄФА.
Німеччина подасть всім нам яскравий приклад того, як повернути футбол з усіма його емоціями і непередбачуваністю в наше життя.
Про це заявив президент УЄФА Александр Чеферін.
"Те, що німецька влада погодилася відновити чемпіонат - хороша новина. Це величезний крок до повернення оптимізму в життя людей. Це результат ретельного планування і конструктивного діалогу між футбольною владою та політиками, і я впевнений, що Німеччина подасть всім нам яскравий приклад того, як повернути футбол з усіма його емоціями і непередбачуваністю в наше життя. Бажаю всім, хто пов'язаний з цим, всіляких гараздів!" - зазначив Чеферін.
Раніше було оголошено, що чемпіонат Німеччини буде відновлено 16 травня.
Нагадаємо, всі європейські чемпіонати, крім білоруського, були припинені через пандемію коронавірусу. Чемпіонат Бельгії і Франції були достроково закінчені.