Бундесліга оприлюднила календар матчів решти сезону

Перші матчі Бундесліги після карантину відбудуться 16 травня

Німецька Бундесліга офіційно оголосила про відновлення національної першості. Дата рестарту - 16 травня.

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

16-го травня відбудеться відразу шість поєдинків. Згідно з календарем, кінець сезону в Німеччині заплановано 27 червня.

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Базові дати проведення 27-34 турів, а також не зіграного матчу 25 туру:

26 тур: 16 травня, субота - 18 травня, понеділок

27 тур: 22 травня, п’ятниця - 24 травня, неділя

28 тур: 26 травня, понеділок - 27 мая, середа

29 тур: 29 травня, п’ятниця - 1 червня, понеділок

Матч 25 туру Вердер - Айнтрахт Ф 2 червня, четвер / червня, середа

30 тур: 5 червня, п'ятниця - 8 червня, понеділок

31 тур: 12 червня, п'ятниця - 14 червня, неділя

32 тур: 16 червня, субота - 17 червня, середа

33 тур: всі матчі відбутися 20 червня, в суботу, о 16:30

34 тур: всі матчі відбутися 27 червня, в суботу, о 16:30