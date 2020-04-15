Бундесліга може достроково завершити сезон

Джерело - Чемпіон.
Уряд Німеччини ввів заборону на проведення в країні масових заходів до 31 серпня через пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє журналіст Bild Пауль Ронцхаймер в Twitter.
Таким чином, під загрозу поставлено майбутнє нинішнього сезону Бундесліги.
Доля чемпіонату має вирішитися під час відеоконференції представників клубів Бундесліги 23 квітня. Саме під час цього онлайн-зборів буде розглянуто варіант проведення матчів, що залишилися при порожніх трибунах, або ж скасування чемпіонату зовсім.
BREAKING: Bund und Länder beschließen: Großveranstaltungen werden bis mindestens 31. August verboten!— Paul Ronzheimer (@ronzheimer) April 15, 2020
Нагадаємо, Бундесліга планує дограти чемпіонат з обмеженою кількістю уболівальників.