Бундесліга може достроково завершити сезон

Чемпіонат Німеччини може не відновитися до осені

Джерело - Чемпіон.

Уряд Німеччини ввів заборону на проведення в країні масових заходів до 31 серпня через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє журналіст Bild Пауль Ронцхаймер в Twitter.

Таким чином, під загрозу поставлено майбутнє нинішнього сезону Бундесліги.

Доля чемпіонату має вирішитися під час відеоконференції представників клубів Бундесліги 23 квітня. Саме під час цього онлайн-зборів буде розглянуто варіант проведення матчів, що залишилися при порожніх трибунах, або ж скасування чемпіонату зовсім.

BREAKING: Bund und Länder beschließen: Großveranstaltungen werden bis mindestens 31. August verboten! — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) April 15, 2020

Нагадаємо, Бундесліга планує дограти чемпіонат з обмеженою кількістю уболівальників.