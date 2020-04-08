Бундесліга планує дограти чемпіонат з обмеженою кількість уболівальників

У Бундеслізі розглядають варіанти відновлення чемпіонату

Німецька футбольна ліга (DFL) планує в будь-якому випадку дограти цей сезон Бундесліги.

Про це повідомляє Bild.

У DFL вже розробили план допуску людей на арени. При цьому загальна кількість людей на стадіоні буде обмежена 239.

Від команд зможуть бути присутніми сумарно лише 126 осіб - гравці, а також тренерський штаб і лікарі в числі максимум 8 осіб.

На трибунах буде 30 журналістів і 36 представників телебачення, кількість болбоїв скоротять з 12 до 4. На трибунах сумарно будуть присутні тільки 113 осіб. Кожному клубу також дозволять заявити по 8 представників делегації.

Вболівальників і віп-гостей на трибунах під час матчів не буде.

Нагадаємо, через коронавірус наступний сезон Бундесліги може стати історичним.

Раніше три гравці клубу Бундесліги заразилися коронавірусом.