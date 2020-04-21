Джерело - sport.ua.
Матчі чемпіонату Німеччини можуть поновитися вже 9 травня.
Про це розповів директор Німецькій футбольної ліги Крістіан Зайферт.
"У нас є багато позитивних сигналів. Це відкриє лігам великі перспективи. Медики розробили протокол для командних тренувань та матчів. Треба враховувати не тільки що відбувається на полі, а й поруч з ним. Це ризик, але клуби візьмуть на себе відповідальність.
Матчі відбуватимуться без глядачів. Це не дуже добре. Але з точки зору фінансів, це єдиний вірний варіант для Бундесліги. Так нам вдасться зберегти в строю багато клубів. 21 квітня ми проведемо засідання Президії, а 23 квітня обговоримо ситуацію з клубами", - розповів Зайферт.
Нагадаємо, Бундесліга планує дограти чемпіонат з обмеженою кількістю уболівальників.
Раніше повідомлялося, що Бундесліга може достроково завершити сезон.