 Бундесліга може відновити чемпіонат 9 травня | Футбол | Champion.com.ua
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Бундесліга може відновити чемпіонат 9 травня

Сьогодні 08:13 1384 0
Стала відома можлива дата відновлення чемпіонату Німеччини
Бундесліга може відновити чемпіонат 9 травня
#Бундесліга

Джерело - sport.ua.

Матчі чемпіонату Німеччини можуть поновитися вже 9 травня.

Про це розповів директор Німецькій футбольної ліги Крістіан Зайферт.

"У нас є багато позитивних сигналів. Це відкриє лігам великі перспективи. Медики розробили протокол для командних тренувань та матчів. Треба враховувати не тільки що відбувається на полі, а й поруч з ним. Це ризик, але клуби візьмуть на себе відповідальність.

Матчі відбуватимуться без глядачів. Це не дуже добре. Але з точки зору фінансів, це єдиний вірний варіант для Бундесліги. Так нам вдасться зберегти в строю багато клубів. 21 квітня ми проведемо засідання Президії, а 23 квітня обговоримо ситуацію з клубами", - розповів Зайферт.

Нагадаємо, Бундесліга планує дограти чемпіонат з обмеженою кількістю уболівальників.

Раніше повідомлялося, що Бундесліга може достроково завершити сезон.

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