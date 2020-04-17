Саленко звинуватив телеканал Ахметова в маніпуляціях і розповів, за що його затримала поліція

Джерело - Чемпіон.

Легендарного форварда Динамо Олега Саленка поліція затримала за те, що він стояв біля футбольного майданчика та дивився як хлопці грають у футбол.

Про це розповів сам колишній форвард прес-службі ФК Київ.

"Я стояв біля майданчику та дивився як хлопці грають у футбол. Я часто буваю на цьому майданчику - мій син тут грає. Коли приїхали усі ці дебіли (поліція - ред) я сказав хлопцям щоб розходилися і взяв удар на себе (за словами свідків, форвард дійсно врятував інших від поліції). Чи пред'явили мені щось поліцейські? Лише те, що я ніби-то треную цих хлопців, хоча це не правда. Цікаво, що кілька днів тому, я пив пиво зі своїми знайомими в кількох метрах від майданчику, то поліцейські пройшли повз і навіть не звернули на нас уваги. Поліцейські склали акт - щось написали, я їм порекомендував іти подалі..."

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Журналістка (телеканал Україна - ред), яка тут працювала, трохи попіарилась на мені. Вони в своєму сюжеті запікали деякі моменти, ніби я нецензурно лаявся, хоча це не так - телевізійники іноді вдаються до таких речей. Ось ми вже скільки часу розмовляємо, Ви чули від мене мат?! Я ж виріс у Санкт-Петербурзі і дуже рідко вживаю матюки. Усі хто мене знає можуть підтвердити це", - заявив Саленко.

Раніше Саленко заявив, що Віктор Леоненко - напвфутболіст.