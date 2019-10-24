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Саленко: Половина з нинішніх депутатів нічого не розуміє у документах, за які голосують

Сьогодні 14:51 451 1
Саленко про сучасну українську політику
Саленко: Половина з нинішніх депутатів нічого не розуміє у документах, за які голосують
#Саленко, #ВРУ

Джерело - sportarena.com.

Колишньому нападнику Динамо Олегу Саленку пропонували піти на вибори до Верховної Ради.

Про це він заявив в інтерв'ю Sport Arena TV.

"Я - людина Радянського Союзу. Я як виріс там, так і залишився. Для мене що грузини, що азербайджанці, казахи. Ми усі разом. Ми приїжджаємо на ігри розмовляти. Давайте все це закінчувати. Потрібно це все закінчити спокій. Рано чи пізно воно закінчиться, тільки ось як ...

Мені колись пропонували бути депутатом, але я відмовився, сказав, що мені це не треба. А зараз половина депутатів, перепрошую за вираз (стукає по столу - прим. Ред.). Що хотіли, те й отримали?

Зараз можу зайти до Верховної Ради. Легко. Але зробити щось - ні. Тому що є клан, який всім править, а там половина з тих, хто ні чорта не розуміє в документах. Я як футболіст можу сказати: нічого не розумію в документах, їх потрібно читати тиждень-два-три, щоб хоч щось зрозуміти. А коли рішення приймається за 10 хвилин - це вже ясно. 

Половина з них, а я третина з них знаю - вони взагалі ніколи не читали. В принципі. Йде самоврядування. Я думаю, що країна схаменеться чуть-чуть, особливо зараз, в період, коли потрібно думати", - сказав Саленко.

Раніше, визначився найкращий гравець матчу Україна – Португалія.

Нагадаємо, екс-гравець збірної України вказав на силу команди Шевченка.

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