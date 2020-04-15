 За моє інтерв'ю треба гроші платити - Саленко влаштував скандал з поліцією | Блоги | Champion.com.ua
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За моє інтерв'ю треба гроші платити - Саленко влаштував скандал з поліцією

Сьогодні 21:06 Valeriy Ruchka 841 0
За моє інтерв'ю треба гроші платити - Саленко влаштував скандал з поліцією

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст київського Динамо Олег Саленко опинився в скандалі, пов'язаним з порушенням карантинних норм в Києві.

Знімальна група телеканалу Україна застала Саленка і цілу групу людей, які, в порушення карантинних норм грали в футбол на одному з майданчиків столиці. Між Саленком, знімальною групою і поліцією відбулася досить жорстка розмова.

Саленко: "Покажи мені документи. Що заборонено?"

Поліцейський: "Знаходиться в громадському місці в кількості більше десяти чоловік".

Саленко: "А тут шістдесят хіба є?".

Поліцейський: "Десять. Кількість — десять".

Саленко: "Десять? Де десять?"

Журналіст: "А як вас звуть?"

Саленко: "Я вам скажу, як мене звуть. Тільки за моє інтерв'ю гроші потрібно платити. Саленко Олег Анатолійович, 1969-го року народження. Я хочу хоч один раз провчити цю систему".

Поліцейський: "Давайте підійдемо до машини, складемо адміністративні матеріали".

Саленко: "Так складай, я тобі, що — заважаю?"

Журналіст: "Чи замислювалися ви над тим, що хтось із ваших хлопців міг прийти на футбол і заразити інших? Всередині у вас є таке відчуття, як совість?"

Саленко: "Совість ?! А у вас коли прокинеться совість через те, що ви робите тут? Дурістю томитеся. Щоб собі ім'я заробити?"

Журналіст: "Я?!"

Саленко: "Ну не я ж. Мені ім'я не потрібно. Його у мене — хоч греблю гати. Я цей футбол організував? Ні, просто син мій прийшов побігати. Тренером мене називали? Ні, тренер це коли офіційно написано, що тренуєш футбольну команду. А я просто стояв і все. Питання закрите?"

Момент із Саленком з 4:30.

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