За моє інтерв'ю треба гроші платити - Саленко влаштував скандал з поліцією

Джерело - Чемпіон.
Колишній футболіст київського Динамо Олег Саленко опинився в скандалі, пов'язаним з порушенням карантинних норм в Києві.
Знімальна група телеканалу Україна застала Саленка і цілу групу людей, які, в порушення карантинних норм грали в футбол на одному з майданчиків столиці. Між Саленком, знімальною групою і поліцією відбулася досить жорстка розмова.
Саленко: "Покажи мені документи. Що заборонено?"
Поліцейський: "Знаходиться в громадському місці в кількості більше десяти чоловік".
Саленко: "А тут шістдесят хіба є?".
Поліцейський: "Десять. Кількість — десять".
Саленко: "Десять? Де десять?"
Журналіст: "А як вас звуть?"
Саленко: "Я вам скажу, як мене звуть. Тільки за моє інтерв'ю гроші потрібно платити. Саленко Олег Анатолійович, 1969-го року народження. Я хочу хоч один раз провчити цю систему".
Поліцейський: "Давайте підійдемо до машини, складемо адміністративні матеріали".
Саленко: "Так складай, я тобі, що — заважаю?"
Журналіст: "Чи замислювалися ви над тим, що хтось із ваших хлопців міг прийти на футбол і заразити інших? Всередині у вас є таке відчуття, як совість?"
Саленко: "Совість ?! А у вас коли прокинеться совість через те, що ви робите тут? Дурістю томитеся. Щоб собі ім'я заробити?"
Журналіст: "Я?!"
Саленко: "Ну не я ж. Мені ім'я не потрібно. Його у мене — хоч греблю гати. Я цей футбол організував? Ні, просто син мій прийшов побігати. Тренером мене називали? Ні, тренер це коли офіційно написано, що тренуєш футбольну команду. А я просто стояв і все. Питання закрите?"
Момент із Саленком з 4:30.
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