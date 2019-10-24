Саленко: Я теж кажу, що Леоненко - напівфутболіст

Експерт у програмі Великий футбол Віктор Леоненко не може пояснювати.

Про це екс-форвард киян Олег Саленко заявив в інтерв'ю Sport Arena TV.

"Мій дружбан. Я теж кажу, що Леоненко - напівфутболіст. Це життя. Я йому кажу: Леон, а де ти грав? У чемпіонаті України, звідки я втік? І був кращим три рази. А потім Лобановський його прибрав, і він без травм, без нічого - не зміг заграти. Як так можна?

Але це наш друг. Як до нього можна ставитися? Я його сприймаю, коли він починає чудити, а наша команда ставить його на місце. Одна справа - мочити Динамо і збірну.

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Критикувати і пояснювати - це ж різні речі. Леоненко не вміє пояснювати. Йому аби поговорити. А як це зробити, як хлопців налаштувати - це він не може", - сказав Саленко.