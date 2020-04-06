 Пятов: Коли вже грав у Ворсклі в моїй сім’ї сталася трагедія | Футбол | Champion.com.ua
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Пятов: Коли вже грав у Ворсклі в моїй сім’ї сталася трагедія

Сьогодні 21:25 751 0
Мама голкіпера 21 день перебувала в комі
Пятов: Коли вже грав у Ворсклі в моїй сім’ї сталася трагедія
#Пятов, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Коли Андрій Пятов вже грав в основному складі Ворскли у його мами був інсульт.

Про це заявив сам голкіпер гірників.

"У мене дуже розумна і розсудлива мама. Запам’яталося на все життя, як вона казала: Є повага. Ніякими грошима, ніякими золотом-діамантами-машинами ти не купиш повагу. Я часто бував у неї на роботі і бачив, наскільки її поважають колеги та начальники. Вона якісно і сумлінно виконувала свою роботу, прихильно ставилася до людей. Ось цей приклад найяскравіше відклався у моєму житті. Я намагаюся бути настільки ж доброю і відкритою людиною. Але, на жаль, не кожному догодиш… Хтось бачить у мені злого.

Є й такі? Я не знаю, але припускаю. Подобатися всім - нереально.

Мама Степаненка зізналася, що дуже емоційно дивиться матчі Шахтаря і гучно кричить, коли Тарас забиває. А як поводяться мої батьки? Батько - більш стриманий. А мама… Вона понад 13 років - після інсульту. У мене велика трагедія була. Це сталося, коли я вже грав в основному складі Ворскли. Дякувати Богу, почав заробляти непогані гроші. Ми витягнули маму з того світу - вона 21 день перебувала в комі. Зараз проходимо різноманітні реабілітації. Один бік у неї відмовив, як це й трапляється", - сказав Пятов.

Раніше, Шахтар очікує допомогу від ФІФА.

Нагадаємо, Шахтар готовий до будь-якого завершення сезону.

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