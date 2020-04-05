Слуцьк переграв Іслоч в неймовірному матчі у 3 турі чемпіонату Білорусі

Слуцьк святкував вольову перемогу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 квітня, матчем Іслоч - ФК Слуцьк завершився третій тур чемпіонату Білорусі.

Слуцьк у першому таймі вийшов вперед. Після перерви завдяки дублю Макаса господарі вийшли вперед. Але Слуцьк забив два голи і виграв матч.

У складі Слуцька увесь матч провів українець Сергій Чеботаєв.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

3 тур, 5 квітня

Іслоч - ФК Слуцьк 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Коанда, 1:1 - Макас, 2:1 - 58 Макас, 2:2 - 61 Семенов, 2:3 - 74 Гафар (пен)

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