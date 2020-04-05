 Вітебськ переграв Смолевичі у 3 турі чемпіонату Білорусі | Футбол | Champion.com.ua
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Вітебськ переграв Смолевичі у 3 турі чемпіонату Білорусі

Сьогодні 17:53 752 0
Клопоцький забив єдиний гол у зустрічі
Вітебськ переграв Смолевичі у 3 турі чемпіонату Білорусі
#Смолевичі, #Вітебськ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 квітня, у третьому турі чемпіонату Білорусі Вітебськ у Борисові зустрічався з ФК Смолевичі.

У першому таймі Вітебськ вийшов вперед. На 55-ій хвилині матчу Вітебськ залишився у меншості. По при це втримав переможний рахунок.

У складі Вітебська увесь матч провів українець Максим Каленчук.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
3 тур, 5 квітня

Смолевичі - Вітебськ 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 25 Клопоцький

Нагадаємо, Пантя заявив, що Україна, Росія та Білорусь - один народ, а сам він поїхав до Криму в пошуках роботи. Також захисник зазначив, що Артем Мілевський і досі є топовим футболістом.

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