Вітебськ переграв Смолевичі у 3 турі чемпіонату Білорусі

Клопоцький забив єдиний гол у зустрічі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 квітня, у третьому турі чемпіонату Білорусі Вітебськ у Борисові зустрічався з ФК Смолевичі.

У першому таймі Вітебськ вийшов вперед. На 55-ій хвилині матчу Вітебськ залишився у меншості. По при це втримав переможний рахунок.

У складі Вітебська увесь матч провів українець Максим Каленчук.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

3 тур, 5 квітня

Смолевичі - Вітебськ 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 25 Клопоцький

Нагадаємо, Пантя заявив, що Україна, Росія та Білорусь - один народ, а сам він поїхав до Криму в пошуках роботи. Також захисник зазначив, що Артем Мілевський і досі є топовим футболістом.