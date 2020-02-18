Голанд став першим в історії, хто в одному сезоні Ліги чемпіонів забивав за дві різні команди

Норвежець починав у Зальцбурзі, а зараз грає проти ПСЖ за Боруссію

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з ПСЖ нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд відкрив рахунок.

Для Голанда це його дебют за німецький клуб в єврокубках. І відразу він відзначився забитим голом. Раніше, Голанд став першим в історії футболістом, який зіграв в одному сезоні Ліги чемпіонів за дві різні команди. А нині норвежець став першим в історії футболістом, який в одному сезоні Ліги чемпіонів забивав за дві різні команди. А на 77-ій хвилині Голанд оформив дубль у матчі.

Нагадаємо, що на груповому етапі ЛЧ Голанд провів за Зальцбург 6 матчів і забив у них 8 голів. То ж нині у Голанда у 7-ми матчах 10 забитих голів.

Нагадаємо, Голанд встановив унікальний рекорд Бундесліги.