Голанд встановив унікальний рекорд Бундесліги

Джерело - isport.ua.
Новачок дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд встановив рекорд Бундесліги.
Про це повідомляє Opta.
Після дублю у ворота Уніона Голанд став першим гравцем в історії німецької першості, якому вдалося забити сім м'ячів у трьох перших матчах в лізі.
Варто відзначити, що футболіст може похвалитися 100 відсотковою результативністю, адже для того, щоб відзначитися сім разів, нападнику вистачило сім ударів у площину воріт.
Нагадаємо, Боруссія знищила Уніон у 20 турі Бундесліги.
Також, стала відома сума відступних за Голанда.