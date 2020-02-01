Голанд встановив унікальний рекорд Бундесліги

Ерлінг Голанд забив сім голів у перших трьох матчах у Бундеслізі

Новачок дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд встановив рекорд Бундесліги.

Про це повідомляє Opta.

Після дублю у ворота Уніона Голанд став першим гравцем в історії німецької першості, якому вдалося забити сім м'ячів у трьох перших матчах в лізі.

Варто відзначити, що футболіст може похвалитися 100 відсотковою результативністю, адже для того, щоб відзначитися сім разів, нападнику вистачило сім ударів у площину воріт.

Нагадаємо, Боруссія знищила Уніон у 20 турі Бундесліги.

Також, стала відома сума відступних за Голанда.