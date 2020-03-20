У гравця Айнтрахта виявили коронавірус

Джерело - football24.ua.
Один із гравців Айнтрахта здав позитивний тест на коронавірус.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Ім'я футболіста не розголошується. Клуб вже вжив усіх необхідних заходів безпеки – команда та персонал ізольовані на два тижні та пройдуть додаткові тести.
Головний тренер "орлів" Адольф Гюттер попросив підопічних самостійно підтримувати форму вдома, клуб не робитиме подальших заяв з приводу складної ситуації.
Раніше, стали відомі збитки ТОП-чемпіонатів через пандемію коронавірусу.
Нагадаємо, визначилась можлива дата відновлення європейських ТОП-чемпіонатів.