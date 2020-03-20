 У гравця Айнтрахта виявили коронавірус | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Вчора 12:00 9378
Рафаїлов залишить луганську Зорю
Вчора 17:54 1201
Реал визначився з майбутнім Луніна
Вчора 14:45 3697
Гарсія: Не здивуюся, якщо Лопес зупинить Ломаченка
Вчора 11:50 3051
Бех-Романчук вказала на головному проблему легкої атлетики в Україні
Вчора 10:17 1765
Гвоздик: У бою Ломаченко - Лопес є інтрига
Вчора 08:32 4024
Виконавчий директор УПЛ: Чемпіонат можна дограти міні-турніром або зафіксувати поточну таблицю
18.03.2020 23:56 653
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
18.03.2020 23:33 4225
УПЛ розглядає певну дату для відновлення чемпіонату
18.03.2020 16:54 970
Коронавірус у спорті: події, які скасували через спалах хвороби. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
18.03.2020 11:38 2060
Блоги
Розібрав на запчастини. Гол-красень Ярмоленка у ворота Евертона
Розібрав на запчастини. Гол-красень Ярмоленка у ворота Евертона Андрій Твердохліб
Вчора 12:58 5733
Феноменальна гармата Антунеша у ворота Говарда, від якої Ребров схопився за голову
Феноменальна гармата Антунеша у ворота Говарда, від якої Ребров схопився за голову Андрій Твердохліб
Вчора 12:47 2761
П'ять років тому Динамо знищило Евертон у Лізі Європи
П'ять років тому Динамо знищило Евертон у Лізі Європи Valeriy Ruchka
Вчора 11:48 1517
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Valeriy Ruchka
18.03.2020 23:33 4225
Фабрегас від ізоляції почав кричати на балконі, "посилаючи" сусідів
Фабрегас від ізоляції почав кричати на балконі, "посилаючи" сусідів Valeriy Ruchka
18.03.2020 21:25 561
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:32 Футбол Санжар: Карпатам пауза піде на користь 261
10:17 Футбол Голанд став найкращим гравцем Бундесліги у лютому 212
09:59 Футбол У гравця Айнтрахта виявили коронавірус 258
09:46 Бокс Усик не планує реванш з Гасієвим 613
09:31 Футбол Мілан готовий викупити лідера Бетіса 298
09:17 Олімпійські ігри-2020 Олімпійський вогонь доставили у Токіо 240
08:58 Футбол Манчестер Юнайтед хоче переманити Обамеянга 306
08:45 Бокс Ф'юрі: Мийте руки безхатьки 383
08:32 Баскетбол Гравці двох команд НБА заразилися коронавірусом 373
08:13 Футбол УАФ підготувала новий контракт для Шевченка 756
19 Березня 2020
23:54 Футбол Швейцарський клуб розірвав контракти з гравцями, які не пішли на пониження зарплати 1225
23:39 Баскетбол ФБУ оголосила претендентів на звання найкращого гравця сезону у Суперлізі 725
23:33 Бокс Пулєв: Бій з Джошуа буде перенесений на кілька місяців 754
23:25 Євро-2020 Караваєв про перенесення Євро: Буде стимул ще рік працювати 671
23:10 Футбол Українця визнали найкращим голкіпером чемпіонату Кіпру 1185
22:55 Євро-2020 Степаненко: Засмутився через Євро, але потрібно думати про здоров'я 802
22:39 Футбол Помер колишній футболіст збірної Англії 2583
22:25 Євро-2020 Пятов: Я заслужив поїхати на Євро і своє місце не віддам 1354 1
22:10 Футбол Вернидуб: Фонсека казав багато гидоти на мою адресу 1417
21:55 Футбол Рафаїлова у Зорі може замінити Генінсон 1151
21:40 Футбол Ахметов направляє 300 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом 999
21:25 Футбол Вибори президента УПЛ можуть перенести через коронавірус 884
21:10 ММА UFC розірвав контракти з 13 бійцями 964
20:55 Футбол Названі три причини, через які Чигринський може піти з АЕКа 1312
20:40 Футбол Матчі української молодіжки у березні перенесені 781

У гравця Айнтрахта виявили коронавірус

Сьогодні 09:59 258 0
У ще одного гравця Бундесліги виявили коронавірус
У гравця Айнтрахта виявили коронавірус
#Айнтрахт, #Бундесліга

Джерело - football24.ua.

Один із гравців Айнтрахта здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Ім'я футболіста не розголошується. Клуб вже вжив усіх необхідних заходів безпеки – команда та персонал ізольовані на два тижні та пройдуть додаткові тести.

Головний тренер "орлів" Адольф Гюттер попросив підопічних самостійно підтримувати форму вдома, клуб не робитиме подальших заяв з приводу складної ситуації.

Раніше, стали відомі збитки ТОП-чемпіонатів через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, визначилась можлива дата відновлення європейських ТОП-чемпіонатів.

Коментарі ()