В АПЛ запропонували альтернативний варіант завершення сезону

Джерело - xsport.uа.
Кілька клубів АПЛ підготували альтернативну пропозицію про завершення сезону.
Про це повідомляє The Sun.
Команди хочуть запропонувати федерації дограти матчі, що залишилися на двох-трьох нейтральних стадіонах і при порожніх трибунах.
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Обмеження кількості арен мінімізує залученість поліції і медичних працівників, а нейтральна територія проведення матчів дозволить уникнути великих скупчень фанатів навколо стадіону.
Пропозиція буде обговорено на найближчій зустрічі клубів АПЛ і потім має отримати схвалення британського уряду.
Раніше повідомлялося, що клуби АПЛ виступають за дострокове завершення сезону.
Нагадаємо, головний тренер клубу АПЛ підхопив коронавірус.