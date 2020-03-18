В АПЛ запропонували альтернативний варіант завершення сезону

В АПЛ можуть дограти поточний сезон

Кілька клубів АПЛ підготували альтернативну пропозицію про завершення сезону.

Про це повідомляє The Sun.

Команди хочуть запропонувати федерації дограти матчі, що залишилися на двох-трьох нейтральних стадіонах і при порожніх трибунах.

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Обмеження кількості арен мінімізує залученість поліції і медичних працівників, а нейтральна територія проведення матчів дозволить уникнути великих скупчень фанатів навколо стадіону.

Пропозиція буде обговорено на найближчій зустрічі клубів АПЛ і потім має отримати схвалення британського уряду.

Раніше повідомлялося, що клуби АПЛ виступають за дострокове завершення сезону.

Нагадаємо, головний тренер клубу АПЛ підхопив коронавірус.