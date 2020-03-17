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Ліверпулю не можна просто віддати медалі чемпіона АПЛ – експерт

Сьогодні 13:59 868 0
Пол Мерсон прокоментував завершення АПЛ
Ліверпулю не можна просто віддати медалі чемпіона АПЛ – експерт
#АПЛ, #Ліверпуль

Джерело - ua-football.com.

Ліверпуль не повинен бути визнаним чемпіоном Англії, якщо сезон в АПЛ не буде дограний до кінця.

Про це розповів експерт Sky Sports Пол Мерсон.

"Так, вони відірвалися вже на 25 очок, але уявіть собі таку ситуацію: я завтра зустрінуся з товаришем, ми зіграємо в снукер. Мені буде не вистачати 25 очок до перемоги, мій друг скаже: "Закінчуємо гру, в ній вже немає сенсу". В такому випадку я весь наступний тиждень буду говорити йому: Але ж я міг перемогти!

Актуально: Ширер: Ліверпулю не можна віддавати титул АПЛ, якщо сезон не буде дограний

Вони чекають на титул 30 років. Якби на їх місці був Сіті, то нікого б це не хвилювало, вони вже вигравали. Але Ліверпуль не може стати чемпіоном 30 років! Це схоже на фільм. Зрозуміло, що, по суті, вони вже ставали чемпіонами, але це не одне і те ж. Прикра ситуація! Проблема ще і в тому, що не всі клуби провели однакову кількість матчів", - відзначив Мерсон.

Раніше повідомлялося, що клуби АПЛ виступають за дострокове завершення сезону.

Нагадаємо, головний тренер клубу АПЛ підхопив коронавірус.

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