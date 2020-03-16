Ширер: Ліверпулю не можна віддавати титул АПЛ, якщо сезон не буде дограний

Поточний сезон в АПЛ слід визнати недійсним, якщо всі матчі не будуть дограні.

Про це розповів екс-форвард збірної Англії, Ньюкасла та Блекберна Алан Ширер.

"Не можна отримати переможця і аутсайдера, якщо сезон не дограли. Як би жахливо це не звучало для деяких клубів, зокрема, для Ліверпуля, але це єдиний вихід: якщо не можна провести всі матчі, то не можна йти і роздавати титули або визначати, хто повинен вилітати до Чемпіоншипу.

Для Ліверпуля це неймовірно жорстокий розклад, але я не бачу варіанту, при якому їм можна чесно віддати титул, навіть з огляду на те, що ніхто вже не зможе їх наздогнати. Їм потрібно всього 6 очок, щоб забрати трофей, але вони їх ще не набрали. Сезон потрібно визнати недійсним", - розповів Ширер.