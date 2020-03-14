Олександрія – Колос 4:2. Огляд матчу

Огляд матчу Олександрія – Колос

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 березня, в рамках 23 туру УПЛ у чемпіонській групі Олександрія обіграла Колос.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

14 березня, 23 тур

Олександрія – Колос 4:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 35 Сорокін, 1:1 – 45+1 Гречишкін, 2:1 – 54 Грицук (пен), 3:1 – 64 Ковалець, 3:2 – 80 Лисенко, 4:2 - 89 Задерака

Олександрія: Білик, Бабогло, Безбородько (Сітало,82), Запорожан (к) (Ковалець,46), Лучкевич, Пашаєв, Грицук, Гречишкін, Вантух, Мишенко (Задерака,46), Дубра

Колос: Яшков, Єфремов, Максименко, Парамонов, Чорноморець, Богданов, Оріховський, Сорокін, Морозко (Ільїн,58’), Вільхамссон, Бондаренко (к) (Лисенко,64)

Попередження: Безбородько 6, Бабогло 61, Лучкевич 90+3 — Оріховський 3, Вільхамссон 24, Сорокін 45, Максименко 52, Єфремов,84

Раніше, Львів та Карпати розписали мирову в 23 турі УПЛ.

Нагадаємо, що через карантин, усі матчі української Прем'єр-ліги відбудуться без глядачів.