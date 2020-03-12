 Матчі УПЛ, Кубку України та інших національних змагань відбудуться без глядачів | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Вольфсбург - Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 06:30 506
ФБУ вирішила завершити проведення чемпіонату Суперліги
Сьогодні 13:42 305
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Сьогодні 10:10 77446 2
ЛАСК прийме Манчестер Юнайтед, Вольфсбург зіграє з Шахтарем. Матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 08:55 428
Вольфсбург - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 04:46 7598
Динамо у меншості обіграло Олександрію у Кубку України
Вчора 22:05 2290
Визначилась офіційна дата бою Усик – Чісора
Вчора 20:55 1094
Померла олімпійська чемпіонка Буракова
Вчора 16:13 3982
Уряд України ввів карантин на території всієї країни
Вчора 13:55 1322
Згадати все. Покер Андрія Шевченка у ворота Фенербахче
Вчора 13:36 4022
Блоги
Підтримай Усика в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Підтримай Усика в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків Андрій Твердохліб
10.03.2020 20:45 1694
Сенсація спортивного року 2019: Золото Дмитра Підручного на чемпіонаті світу
Сенсація спортивного року 2019: Золото Дмитра Підручного на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
10.03.2020 20:21 1584
Бріггс опублікував фото з відрізаною головою Кличка
Бріггс опублікував фото з відрізаною головою Кличка Valeriy Ruchka
10.03.2020 10:27 883
У Нігерії футболіст помер після зіткнення на полі
У Нігерії футболіст помер після зіткнення на полі Valeriy Ruchka
10.03.2020 10:07 1836
У чоловіків - срібло, у дівчат - дерево, у сервісу - золото. Біатлонні підсумки від СтаргородСпорт
У чоловіків - срібло, у дівчат - дерево, у сервісу - золото. Біатлонні підсумки від СтаргородСпорт Valeriy Ruchka
09.03.2020 19:52 611
Українські футболісти підтримали турецьку армію у боротьбі з Росією
Українські футболісти підтримали турецьку армію у боротьбі з Росією Valeriy Ruchka
09.03.2020 16:28 1677
Огляди ключових моментів матчів 21 та 22 туру УПЛ та що чекає збірну в Лізі Націй - Профутбол
Огляди ключових моментів матчів 21 та 22 туру УПЛ та що чекає збірну в Лізі Націй - Профутбол Valeriy Ruchka
09.03.2020 14:43 432
Гравці Кременчука після перемоги в регулярці ефектно подякували уболівальникам
Гравці Кременчука після перемоги в регулярці ефектно подякували уболівальникам Valeriy Ruchka
09.03.2020 10:17 560
Тевес поцілував Марадону в губи перед матчем з його командою
Тевес поцілував Марадону в губи перед матчем з його командою Valeriy Ruchka
08.03.2020 14:46 584
Семеренко вибила росіянку з траси на Кубку світу в Нове Место
Семеренко вибила росіянку з траси на Кубку світу в Нове Место Valeriy Ruchka
08.03.2020 13:46 5544 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:18 Футбол Ротань викликав 23 гравців на матчі проти Мальти та Північної Ірландії 4
15:16 Блог Заражений коронавірусом гравець НБА раніше глузував з інфекції 12
15:09 Олімпійські ігри-2020 Верняєв: Олімпіада без глядачів? Не бачу у цьому сенсу 106
14:55 Автоспорт Гамільтон: Я шокований тим, що сезон Формули-1 взагалі стартує 151
14:49 Блог Адебайор виніс суперника ударом ногою в голову у дебютному матчі Кубка Лібертадорес 718
14:42 Футбол УЄФА може призупинити Лігу Європи 716
14:33 Футбол Матчі УПЛ, Кубку України та інших національних змагань відбудуться без глядачів 174
14:24 Бокс Чісора познущався над англійською Усика 1863 1
14:18 Футбол Франков: Наступним керівником УПЛ буде обрано Шевченка 425
14:10 Автоспорт Макларен знявся з Гран-прі Австралії, в одного з членів команди виявили коронавірус 333
13:55 Футбол Чемпіонат Іспанії з футболу призупинено 504
13:42 Баскетбол ФБУ вирішила завершити проведення чемпіонату Суперліги 305
13:33 Баскетбол Коронавірус знайдений у гравця мадридського Реала 1783
13:15 Блог Майк Тайсон потужно нокаутував Емінема 502
13:15 Футбол Клопп розкритикував тактику Атлетіко 1075
12:57 Баскетбол Українець Михайлюк потрапив до числа підозрюваних на зараження коронавірусом 688
12:47 Пряма трансляція Кубок світу: Онлайн-трансляція чоловічого спринту в Контіолахті. LIVE 221
12:41 Футбол Клопп назвав головну помилку Ліверпуля 1924
12:25 Футбол Рух переграв Волинь у контрольному матчі 422
12:19 Блог Клопп накричав на власних фанатів 570
12:09 Хокей. УХЛ Крижані Вовки - Білий Барс 2:4. Огляд матчу 304
11:53 Теніс ATP відкладе всі змагання на шість тижнів 452
11:38 Футбол Альянс - Маріуполь 2:4. Огляд матчу 625
11:26 Хокей НХЛ поки не має наміру припиняти сезон через епідемію коронавірусу 371
11:15 Футбол В Англії всі матчі до кінця сезону будуть проходити при порожніх трибунах 566

Матчі УПЛ, Кубку України та інших національних змагань відбудуться без глядачів

Сьогодні 14:33 174 0
Карантин триватиме до 3 квітня 2020 року
Матчі УПЛ, Кубку України та інших національних змагань відбудуться без глядачів
#УАФ, #коронавірус

Джерело - УАФ.

До 3 квітня 2020 року матчі УПЛ, Кубку України та інших національних змагань проходитимуть без глядачів.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Виконавчий комітет Української асоціації футболу вирішив у період із 12 березня до 3 квітня 2020 року проводити УПЛ, Кубку України, U-21 та U-19 УПЛ, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд та Екстра-ліги, Кубку України з футзалу без глядачів та за умови, що загальна чисельність усіх учасників матчу та осіб, задіяних у його організації та проведенні (в тому числі офіційних осіб матчу, офіційних представників команд, учасників матчу), не перевищуватиме 200 осіб.

Також було вирішено призупинити проведення усіх змагань ДЮФЛ, футзальних дитячо-юнацьких змагань та змагань серед дівочих команд у всіх вікових категоріях.

Регіональним асоціаціям футболу доручили прийняти рішення про призупинення або проведення без глядачів змагань обласного, районного та міського рівня.

Раніше, ФБУ вирішила завершити проведення чемпіонату Суперліги.

Коментарі ()