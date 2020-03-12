Матчі УПЛ, Кубку України та інших національних змагань відбудуться без глядачів

Карантин триватиме до 3 квітня 2020 року

Джерело - УАФ.

До 3 квітня 2020 року матчі УПЛ, Кубку України та інших національних змагань проходитимуть без глядачів.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Виконавчий комітет Української асоціації футболу вирішив у період із 12 березня до 3 квітня 2020 року проводити УПЛ, Кубку України, U-21 та U-19 УПЛ, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд та Екстра-ліги, Кубку України з футзалу без глядачів та за умови, що загальна чисельність усіх учасників матчу та осіб, задіяних у його організації та проведенні (в тому числі офіційних осіб матчу, офіційних представників команд, учасників матчу), не перевищуватиме 200 осіб.

Також було вирішено призупинити проведення усіх змагань ДЮФЛ, футзальних дитячо-юнацьких змагань та змагань серед дівочих команд у всіх вікових категоріях.

Регіональним асоціаціям футболу доручили прийняти рішення про призупинення або проведення без глядачів змагань обласного, районного та міського рівня.

Раніше, ФБУ вирішила завершити проведення чемпіонату Суперліги.